A Polícia Civil apura se Larissa de Souza colocou chumbinho no açaí do namorado, Adenilson Ferreira Parente, para tentar ficar com cerca de R$ 20 mil que ele mantinha em dinheiro vivo. O caso aconteceu em fevereiro, em Ribeirão Preto (SP), e novos depoimentos foram colhidos nessa terça-feira (7). Com informações do g1.

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Larissa foi indiciada por tentativa de homicídio após laudo confirmar que havia veneno no copo consumido pela vítima. O Ministério Público solicitou novas diligências antes de oferecer denúncia. Entre as hipóteses investigadas está a de tentativa de latrocínio -- o valor seria referente à negociação de um carro.