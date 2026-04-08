A Polícia Civil apura se Larissa de Souza colocou chumbinho no açaí do namorado, Adenilson Ferreira Parente, para tentar ficar com cerca de R$ 20 mil que ele mantinha em dinheiro vivo. O caso aconteceu em fevereiro, em Ribeirão Preto (SP), e novos depoimentos foram colhidos nessa terça-feira (7). Com informações do g1.
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Larissa foi indiciada por tentativa de homicídio após laudo confirmar que havia veneno no copo consumido pela vítima. O Ministério Público solicitou novas diligências antes de oferecer denúncia. Entre as hipóteses investigadas está a de tentativa de latrocínio -- o valor seria referente à negociação de um carro.
Depois de tomar o açaí, Adenilson passou mal e apresentou sintomas como tontura e queimação na garganta. Ele foi internado em UTI, recebeu alta e se recupera bem. Em depoimento inicial, afirmou acreditar na inocência da namorada, que nega envolvimento.
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Larissa adiciona algo ao copo ainda dentro do carro, antes de entregá-lo ao namorado. Segundo a polícia, ela também orientou que ele procurasse atendimento para “lavagem estomacal” quando começaram os sintomas.
Outro ponto sob análise é o fato de o celular da investigada ter sido resetado um dia após ela saber que era alvo de apuração. A perícia constatou a restauração do aparelho e a geração de backup logo depois, mas não encontrou dados relevantes.
Há ainda divergência sobre o preparo do açaí. Larissa afirmou que acrescentou leite condensado ao açaí do rapaz. Funcionárias e o gerente da loja informaram que os ingredientes foram misturados na cozinha e que o pedido não incluía item extra. A polícia descartou que o envenenamento tenha ocorrido no estabelecimento.
Com informações do g1.