A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) apura denúncia de abuso sexual cometida por um servidor do Tribunal Superior do Trabalho (TST) contra uma estudante de 16 anos, em Águas Claras. Elmer Catarino Fraga, de 63 anos, atua como técnico judiciário e ministrava aulas particulares de matemática para a jovem desde setembro de 2023.

A adolescente utilizou o celular para gravar as aulas na sala de estudos do condomínio onde mora após notar mudanças no comportamento do professor no fim de 2025. As imagens entregues à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) registram o homem passando as mãos pelas coxas, pescoço e nuca da vítima. Além dos toques, o suspeito mantinha conversas de teor erótico.

A investigação também abrange o crime de ameaça. Segundo o relato da família, o servidor enviou áudios por aplicativo de mensagens com ameaças de morte para garantir o silêncio da aluna. O pai da vítima afirmou que a exposição do caso busca evitar a impunidade.