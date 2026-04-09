A partir de 26 de maio, a correria e o estresse no trabalho deixam de ser "apenas parte do dia a dia" para virar responsabilidade das empresas. A nova regra da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) obriga os patrões a cuidarem da saúde mental dos funcionários com o mesmo rigor que cuidam da segurança física.

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Na prática, os riscos psicossociais entram obrigatoriamente no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO). Isso significa que a empresa precisa mapear tudo o que pode adoecer a cabeça do trabalhador, como: