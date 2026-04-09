09 de abril de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Câmera de PM desmente agressão de mulher morta; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Vídeo de câmera corporal de PM obtido pelo G1
O vídeo registra o momento em que a viatura atinge o braço do marido de Thawanna.
O vídeo registra o momento em que a viatura atinge o braço do marido de Thawanna.

Imagens de câmeras corporais da Polícia Militar revelam que Thawanna da Silva Salmázio, de 31 anos, não agrediu agentes antes de ser baleada na Zona Leste de São Paulo. O registro, obtido pela TV Globo, mostra que a vítima não encostou no retrovisor da viatura e nem iniciou o confronto físico relatado pelos policiais no boletim de ocorrência.

Relembre o caso: MP vai investigar morte de mulher em discussão com PM

O vídeo registra o momento em que a viatura, conduzida pelo soldado Weden Silva Soares, atinge o braço do marido de Thawanna, Luciano Gonçalves dos Santos. Após o ocorrido, o veículo dá ré e os policiais iniciam uma discussão com o casal. A soldado Yasmin Cursino Ferreira desembarca do automóvel e caminha em direção à vítima. Segundos depois, ouve-se o disparo.

Clique e assista ao vídeo

No áudio da gravação, o soldado Weden questiona a colega sobre o motivo do tiro. Yasmin afirma ter sido atingida por um tapa no rosto, versão que as imagens não confirmam. A gravação demonstra que a policial tomou a iniciativa de descer do veículo e confrontar a mulher.

Thawanna morreu após ser socorrida. O caso, que aconteceu na última sexta-feira (3), resultou no afastamento dos policiais envolvidos. O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) e a Corregedoria da PM investigam as circunstâncias da morte. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirma que as imagens das câmeras integram o conjunto de provas do inquérito.

Com informações do g1 SP e TV Globo.

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