Imagens de câmeras corporais da Polícia Militar revelam que Thawanna da Silva Salmázio, de 31 anos, não agrediu agentes antes de ser baleada na Zona Leste de São Paulo. O registro, obtido pela TV Globo, mostra que a vítima não encostou no retrovisor da viatura e nem iniciou o confronto físico relatado pelos policiais no boletim de ocorrência.
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O vídeo registra o momento em que a viatura, conduzida pelo soldado Weden Silva Soares, atinge o braço do marido de Thawanna, Luciano Gonçalves dos Santos. Após o ocorrido, o veículo dá ré e os policiais iniciam uma discussão com o casal. A soldado Yasmin Cursino Ferreira desembarca do automóvel e caminha em direção à vítima. Segundos depois, ouve-se o disparo.
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No áudio da gravação, o soldado Weden questiona a colega sobre o motivo do tiro. Yasmin afirma ter sido atingida por um tapa no rosto, versão que as imagens não confirmam. A gravação demonstra que a policial tomou a iniciativa de descer do veículo e confrontar a mulher.
Thawanna morreu após ser socorrida. O caso, que aconteceu na última sexta-feira (3), resultou no afastamento dos policiais envolvidos. O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) e a Corregedoria da PM investigam as circunstâncias da morte. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirma que as imagens das câmeras integram o conjunto de provas do inquérito.
Com informações do g1 SP e TV Globo.