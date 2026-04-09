Imagens de câmeras corporais da Polícia Militar revelam que Thawanna da Silva Salmázio, de 31 anos, não agrediu agentes antes de ser baleada na Zona Leste de São Paulo. O registro, obtido pela TV Globo, mostra que a vítima não encostou no retrovisor da viatura e nem iniciou o confronto físico relatado pelos policiais no boletim de ocorrência.

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O vídeo registra o momento em que a viatura, conduzida pelo soldado Weden Silva Soares, atinge o braço do marido de Thawanna, Luciano Gonçalves dos Santos. Após o ocorrido, o veículo dá ré e os policiais iniciam uma discussão com o casal. A soldado Yasmin Cursino Ferreira desembarca do automóvel e caminha em direção à vítima. Segundos depois, ouve-se o disparo.