O menino se machucou no dia 2 de abril ao bater o joelho em uma pedra enquanto brincava em casa. Na primeira ida à UPA Tiradentes, passou por consulta e raio-X, sem indicação de lesão. Recebeu dipirona e ibuprofeno. No dia seguinte, foi atendido no IPA Universitário e liberado com a mesma medicação.

João Guilherme Jorge Pires, de nove anos, morreu na madrugada dessa terça-feira (7), em Campo Grande (MS), após buscar atendimento médico sete vezes em duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e na Santa Casa da capital. O caso foi registrado como homicídio culposo e é investigado pela Polícia Civil e pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Com informações do g1.

No sábado (4), voltou à UPA Universitário com dores no peito. Segundo relato da família à polícia, o quadro foi tratado como ansiedade e ele recebeu medicação injetável. No domingo (5), retornou à unidade, onde um novo exame identificou lesão na região do joelho. A orientação foi procurar a Santa Casa para imobilização.

Na segunda-feira (6), a perna foi imobilizada na Santa Casa e o menino recebeu alta. À noite, em casa, passou mal, desmaiou e ficou roxo. Foi levado desacordado à UPA Universitário, reanimado e entubado, e depois transferido para a Santa Casa, onde o óbito foi confirmado às 1h05.

A Polícia Civil solicitou exame necroscópico e encaminhará o caso à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), que vai apurar a sequência dos atendimentos. A Sesau informou que analisa prontuários e registros médicos para verificar possíveis falhas. A Santa Casa não se manifestou até a última atualização.