Um dentista de 55 anos foi encontrado morto no telhado da clínica onde trabalhava, em Goiânia, após passar quatro dias desaparecido.

O corpo de Natal do Nascimento Pinto Filho foi encontrado em avançado estado de decomposição. Familiares relataram ao Corpo de Bombeiros que o dentista estava desaparecido desde quinta-feira (2).

Ele foi localizado na segunda-feira (6), após o sogro ir até a clínica e sentir um forte odor vindo do local. A clínica funcionava no Setor Campinas, em Goiânia, em uma das vias comerciais mais tradicionais do bairro.