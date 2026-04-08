08 de abril de 2026
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MISTÉRIO

Dentista desaparecido é encontrado morto no telhado de clínica

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Natal do Nascimento Pinto Filho, de 55 anos, foi encontrado morto
Natal do Nascimento Pinto Filho, de 55 anos, foi encontrado morto

Um dentista de 55 anos foi encontrado morto no telhado da clínica onde trabalhava, em Goiânia, após passar quatro dias desaparecido.

O corpo de Natal do Nascimento Pinto Filho foi encontrado em avançado estado de decomposição. Familiares relataram ao Corpo de Bombeiros que o dentista estava desaparecido desde quinta-feira (2).

Ele foi localizado na segunda-feira (6), após o sogro ir até a clínica e sentir um forte odor vindo do local. A clínica funcionava no Setor Campinas, em Goiânia, em uma das vias comerciais mais tradicionais do bairro.

O corpo estava em uma área técnica de difícil acesso no alto do prédio. A corporação foi chamada para auxiliar na remoção em um espaço conhecido como barrilete, por onde passam instalações como tubulações e fiação. Os agentes tiveram que usar roupas especiais, cedidas pelo IML (Instituto Médico Legal), devido ao estado do corpo.

A operação exigiu medidas de segurança porque o local estava eletrificado. Os bombeiros informaram que desligaram a energia nos quadros gerais e individuais das unidades e cortaram fiações próximas ao corpo antes da remoção. Para retirar a vítima, a equipe também removeu parcialmente o fechamento lateral do barrilete, construído com telha metálica.

A retirada do corpo mobilizou técnicas de salvamento e apoio das equipes de perícia. Segundo os bombeiros, a vítima foi levada até um ponto acessível com o uso de prancha rígida e sistema de cordas. Também estiveram no local equipes da Polícia Civil, da Polícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal (IML).

A causa da morte ainda não foi definida oficialmente. Em nota, a Polícia Civil informou que a equipe da DIH (Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios) foi ao local, solicitou as perícias necessárias e que a investigação segue sob responsabilidade do 5º Distrito Policial de Goiânia. A corporação afirmou que aguarda a conclusão dos laudos periciais para saber o que causou a morte.

Informações preliminares sobre o caso ainda dependem de confirmação técnica. A suspeita inicial era de que o dentista pudesse ter sofrido uma descarga elétrica, mas a Polícia Civil não confirmou essa hipótese até o momento.

Natal era cirurgião-dentista e especialista em ortodontia. Ele atuava há mais de 30 anos na profissão e era conhecido na cidade. Em nota de pesar, o CRO-GO (Conselho Regional de Odontologia de Goiás) lamentou a morte e afirmou que ele deixou um legado de dedicação à odontologia e ao atendimento dos pacientes.

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