Um homem e o filho bebê escaparam sem ferimentos após caírem nos trilhos de uma estação ferroviária em Bangladesh no momento em que um trem começava a se mover. Imagens mostram o pai cobrindo a criança com o próprio corpo enquanto a composição passava por cima deles.

A família viajava de Brahmanbaria para Bhairab em um trem suburbano. O serviço estava atrasado e, ao tentar desembarcar com o filho quando o trem já iniciava a partida, o homem deixou a criança cair no espaço entre o vagão e a plataforma.

Em seguida, ele pulou nos trilhos, pegou o bebê e se posicionou junto à parede lateral, mantendo-se imóvel enquanto oito vagões passavam sobre os dois. Eles não sofreram ferimentos graves.