01 de maio de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
VEJA VÍDEO

Após deixar bebê cair, pai pula nos trilhos do trem e o salva

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Captura de tela/X
Imagens mostram o pai cobrindo a criança com o próprio corpo enquanto a composição passava por cima deles.
Imagens mostram o pai cobrindo a criança com o próprio corpo enquanto a composição passava por cima deles.

Um homem e o filho bebê escaparam sem ferimentos após caírem nos trilhos de uma estação ferroviária em Bangladesh no momento em que um trem começava a se mover. Imagens mostram o pai cobrindo a criança com o próprio corpo enquanto a composição passava por cima deles.

A família viajava de Brahmanbaria para Bhairab em um trem suburbano. O serviço estava atrasado e, ao tentar desembarcar com o filho quando o trem já iniciava a partida, o homem deixou a criança cair no espaço entre o vagão e a plataforma.

Em seguida, ele pulou nos trilhos, pegou o bebê e se posicionou junto à parede lateral, mantendo-se imóvel enquanto oito vagões passavam sobre os dois. Eles não sofreram ferimentos graves.

Funcionários informaram que o pai reagiu imediatamente e conseguiu proteger o filho ao se manter colado à estrutura da plataforma. Durante o incidente, outros passageiros ajudaram a mãe da criança a descer do trem em segurança.

Após a passagem do trem, passageiros correram para socorrer pai e filho e aplaudiram a ação.

Com informações do Daily Sun.

Comentários

Comentários