Um homem e o filho bebê escaparam sem ferimentos após caírem nos trilhos de uma estação ferroviária em Bangladesh no momento em que um trem começava a se mover. Imagens mostram o pai cobrindo a criança com o próprio corpo enquanto a composição passava por cima deles.
A família viajava de Brahmanbaria para Bhairab em um trem suburbano. O serviço estava atrasado e, ao tentar desembarcar com o filho quando o trem já iniciava a partida, o homem deixou a criança cair no espaço entre o vagão e a plataforma.
Em seguida, ele pulou nos trilhos, pegou o bebê e se posicionou junto à parede lateral, mantendo-se imóvel enquanto oito vagões passavam sobre os dois. Eles não sofreram ferimentos graves.
Funcionários informaram que o pai reagiu imediatamente e conseguiu proteger o filho ao se manter colado à estrutura da plataforma. Durante o incidente, outros passageiros ajudaram a mãe da criança a descer do trem em segurança.
Após a passagem do trem, passageiros correram para socorrer pai e filho e aplaudiram a ação.
Com informações do Daily Sun.
A little boy who jumped onto the train tracks in Bangladesh was rescued at the last moment by his father. pic.twitter.com/wi7GwQnjN7— 1880 News (@1880News) April 30, 2026