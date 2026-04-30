A Polícia Civil investiga o desaparecimento de duas jovens em Maringá (PR), e trabalha com a hipótese de que estejam mortas. Stela Dalva Melegari Almeida, de 18 anos, e Letycia Garcia Mendes, de 19, foram vistas pela última vez no dia 20 de abril, após saírem para uma festa.

As investigações passaram a concentrar-se em um suspeito identificado como Clayton Antônio da Silva Cruz, de 39 anos. Segundo a polícia, o foragido usava nome falso e tem mandado de prisão por roubo.



Divulgação/Polícia Civil