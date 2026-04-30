A Polícia Civil investiga o desaparecimento de duas jovens em Maringá (PR), e trabalha com a hipótese de que estejam mortas. Stela Dalva Melegari Almeida, de 18 anos, e Letycia Garcia Mendes, de 19, foram vistas pela última vez no dia 20 de abril, após saírem para uma festa.
As investigações passaram a concentrar-se em um suspeito identificado como Clayton Antônio da Silva Cruz, de 39 anos. Segundo a polícia, o foragido usava nome falso e tem mandado de prisão por roubo.
Divulgação/Polícia Civil
Depoimentos, reconhecimento formal e análise de deslocamentos reforçam a ligação do suspeito com o desaparecimento. O último registro de atividade das jovens foi na madrugada de 21 de abril, e desde então não houve mais contato com familiares.
A Polícia Civil solicitou a prisão temporária do suspeito, e o pedido aguarda decisão da Justiça. O desaparecimento foi registrado em 23 de abril.
Durante as buscas, surgiu a informação de que as jovens poderiam ter seguido para o município de Porto Rico, no noroeste do estado, mas o dado ainda não foi confirmado.
A polícia pede que informações sobre o paradeiro do suspeito sejam repassadas anonimamente pelos canais oficiais.
Com informações da Banda B.