01 de maio de 2026
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O QUE DIZ A POLÍCIA

Jovens que saíram para festa e sumiram podem estar mortas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes sociais
Stela Dalva Melegari Almeida, de 18 anos, e Letycia Garcia Mendes, de 19, foram vistas pela última vez em 20 de abril.
Stela Dalva Melegari Almeida, de 18 anos, e Letycia Garcia Mendes, de 19, foram vistas pela última vez em 20 de abril.

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de duas jovens em Maringá (PR), e trabalha com a hipótese de que estejam mortas. Stela Dalva Melegari Almeida, de 18 anos, e Letycia Garcia Mendes, de 19, foram vistas pela última vez no dia 20 de abril, após saírem para uma festa.

As investigações passaram a concentrar-se em um suspeito identificado como Clayton Antônio da Silva Cruz, de 39 anos. Segundo a polícia, o foragido usava nome falso e tem mandado de prisão por roubo.


 Divulgação/Polícia Civil

Depoimentos, reconhecimento formal e análise de deslocamentos reforçam a ligação do suspeito com o desaparecimento. O último registro de atividade das jovens foi na madrugada de 21 de abril, e desde então não houve mais contato com familiares.

A Polícia Civil solicitou a prisão temporária do suspeito, e o pedido aguarda decisão da Justiça. O desaparecimento foi registrado em 23 de abril.

Durante as buscas, surgiu a informação de que as jovens poderiam ter seguido para o município de Porto Rico, no noroeste do estado, mas o dado ainda não foi confirmado.

A polícia pede que informações sobre o paradeiro do suspeito sejam repassadas anonimamente pelos canais oficiais.

Com informações da Banda B.

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