O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou a aliados que vai apresentar um novo nome para o Supremo Tribunal Federal (STF) nas próximas semanas, após a rejeição da indicação de Messias pelo Senado.
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A posição foi discutida em reunião no Palácio da Alvorada na noite de quarta-feira (29). Segundo relatos, Lula afirmou que não pretende abrir mão da prerrogativa de indicar um ministro para a Corte durante o atual mandato.
A indicação anterior foi rejeitada pelo Senado, com 34 votos favoráveis, resultado que levou integrantes do governo a avaliarem falhas na articulação política no Congresso. Aliados também apontaram sinais de infidelidade dentro da base.
Durante a votação, houve tentativa de adiar a análise do nome, mas a proposta não foi aceita pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
O episódio também gerou discussões sobre o impacto na relação entre o governo e lideranças do Legislativo. A expectativa no Palácio do Planalto é de que uma nova indicação seja feita em breve.
Com informações do g1.