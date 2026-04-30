O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou a aliados que vai apresentar um novo nome para o Supremo Tribunal Federal (STF) nas próximas semanas, após a rejeição da indicação de Messias pelo Senado.

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A posição foi discutida em reunião no Palácio da Alvorada na noite de quarta-feira (29). Segundo relatos, Lula afirmou que não pretende abrir mão da prerrogativa de indicar um ministro para a Corte durante o atual mandato.