O Tribunal de Justiça de Minas Gerais absolveu Eliandro Bastos, acusado de matar o patrão, Kerli Fabrício, durante a festa de fim de ano da empresa onde trabalhavam. A decisão, tomada em setembro deste ano, reconheceu que o réu agiu em legítima defesa no caso que aconteceu em dezembro de 2024.

Segundo a defesa, o desentendimento começou após Kerli informar a Eliandro que ele seria demitido. A discussão avançou quando o patrão trancou o portão da empresa para impedir que o funcionário fosse embora, além de xingá-lo. No depoimento, Eliandro afirmou ter reagido depois de ser ameaçado e, em meio à briga, golpeou o patrão com uma faca.