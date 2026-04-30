O Congresso Nacional derrubou nesta quinta-feira (30) o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto conhecido como PL da Dosimetria, que pode reduzir penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro e beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na Câmara dos Deputados, a rejeição ao veto teve 318 votos favoráveis e 144 contrários. No Senado, foram 49 votos pela derrubada e 24 contra. O número mínimo necessário era de 257 deputados e 41 senadores.

Com a decisão, o texto segue para promulgação e passa a permitir a revisão de penas. A proposta estabelece que, em casos de condenação por mais de um crime, seja aplicada apenas a pena do delito mais grave, com aumento de um sexto até a metade. Também prevê redução de um a dois terços da pena quando os atos ocorrerem em meio a multidões, desde que não haja liderança ou financiamento.