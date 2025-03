Mercado tenta conter explosão de afastamentos de trabalhadores

A partir de maio, novas regras para a saúde mental no trabalho entram em vigor. A Norma Regulamentadora 1 (NR1) prevê que as empresas devem identificar riscos à saúde mental dos funcionários, criar planos de ação e oferecer treinamentos e suporte psicológico. Medidas como criação de ambulatórios de saúde mental, registros contínuos das condições de trabalho e capacitação de líderes serão exigidas para minimizar os impactos dos transtornos psiquiátricos no ambiente corporativo.

O número de afastamentos do trabalho por transtornos mentais e comportamentais atingiu um novo recorde em 2024, com quase meio milhão de auxílios concedidos pelo INSS. Segundo dados do Ministério da Previdência Social, houve um aumento de 67% em relação a 2023, com destaque para os transtornos de ansiedade, que lideram os pedidos pelo quarto ano consecutivo.