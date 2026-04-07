Um ônibus saiu da pista e caiu num açude às margens da BR-222, em Pindaré-Mirim (MA), na tarde dessa segunda-feira (6). O acidente deixou dois mortos e 14 feridos. Com informações do SBT News.

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O coletivo da empresa Porto Rico trafegava pelo km 218, no povoado Calando, quando desviou para evitar colisão frontal com um carro que fazia ultrapassagem. Segundo testemunhas, o Celta que rebocava o Volkswagen Up invadiu a contramão. Ao tentar evitar o impacto, o motorista do ônibus perdeu o controle da direção.