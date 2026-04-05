06 de abril de 2026
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MAL-ESTAR NO MOTEL

Homem morre ao se encontrar com travesti na Sexta-Feira da Paixão

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Daniel Gregoire/Unsplash
De acordo com a Polícia Civil, a vítima passou mal durante a relação sexual.
De acordo com a Polícia Civil, a vítima passou mal durante a relação sexual.

Um homem não identificado morreu na Sexta-Feira da Paixão (3) ao sofrer mal súbito durante o encontro com travesti num motel em Guarulhos, na Grande São Paulo. As informações são do Metrópoles.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima passou mal durante a relação sexual. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar foram acionados.

No local, a acompanhante relatou que, antes do ato, o homem ingeriu um comprimido que ela acredita ser tadalafila, medicamento indicado para disfunção erétil. Não há confirmação sobre o uso da substância nem se houve ingestão de bebida alcoólica.

Apesar das tentativas de reanimação, o homem morreu no motel. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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