Um homem não identificado morreu na Sexta-Feira da Paixão (3) ao sofrer mal súbito durante o encontro com travesti num motel em Guarulhos, na Grande São Paulo. As informações são do Metrópoles.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima passou mal durante a relação sexual. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar foram acionados.

No local, a acompanhante relatou que, antes do ato, o homem ingeriu um comprimido que ela acredita ser tadalafila, medicamento indicado para disfunção erétil. Não há confirmação sobre o uso da substância nem se houve ingestão de bebida alcoólica.