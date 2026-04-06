06 de abril de 2026
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MOTIVO FÚTIL

Vizinha é morta por reclamar de som alto

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes sociais via SBT
Luciano Santos de Oliveira atacou Maria Ferreira dos Santos depois de um desentendimento.
Luciano Santos de Oliveira atacou Maria Ferreira dos Santos depois de um desentendimento.

Um homem de 45 anos foi preso suspeito de matar a vizinha a golpes de canivete após discussão por causa do volume do som, em Diadema, na Grande São Paulo. O crime aconteceu na tarde de sábado (4), infrmou o SBT News.

De acordo com o boletim de ocorrência, Luciano Santos de Oliveira atacou Maria Ferreira dos Santos depois de um desentendimento. A vítima foi socorrida pelo Samu, mas morreu no local.

A Polícia Militar localizou o suspeito nas proximidades. Ele confessou o crime e foi preso em flagrante. A corporação pediu a conversão da prisão em preventiva durante a investigação.

A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil e com emprego de meio insidioso.

O velório e sepultamento de Maria são na manhã desta segunda-feira (6), no Cemitério Municipal de Diadema.

Com informações do SBT News

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