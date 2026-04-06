Um homem de 45 anos foi preso suspeito de matar a vizinha a golpes de canivete após discussão por causa do volume do som, em Diadema, na Grande São Paulo. O crime aconteceu na tarde de sábado (4), infrmou o SBT News.
De acordo com o boletim de ocorrência, Luciano Santos de Oliveira atacou Maria Ferreira dos Santos depois de um desentendimento. A vítima foi socorrida pelo Samu, mas morreu no local.
A Polícia Militar localizou o suspeito nas proximidades. Ele confessou o crime e foi preso em flagrante. A corporação pediu a conversão da prisão em preventiva durante a investigação.
A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil e com emprego de meio insidioso.
O velório e sepultamento de Maria são na manhã desta segunda-feira (6), no Cemitério Municipal de Diadema.
Com informações do SBT News