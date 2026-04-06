A Nasa transmite o sobrevoo lunar da Artemis 2, nesta segunda-feira (6). Os quatro astronautas da missão fazem observações da superfície da Lua, descrevendo o que veem e também fotografando áreas do satélite.

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A transmissão da agência começou às 14h, de Brasília. Os astronautas Reid Wiseman, 50, Victor Glover, 49, Christina Koch, 47, e Jeremy Hansen, 50, devem começar as atividades de observação, trabalhando em duplas, às 15h45.