Uma criança de um ano e nove meses morreu após levar um soco no estômago, dentro de casa, na zona oeste do Rio de Janeiro, na última quinta-feira (2). Lukas Pereira do Espírito Santo foi preso por agredir Maya Costa Cypriano ao se irritar com o choro. O caso veio à tona nesse domingo (5).

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O homem estava sozinho com a criança quando bateu nela. A menina passou mal e não recebeu atendimento imediato. O suspeito enviou mensagem à mãe informando que a enteada não estava bem. Quando foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Madureira, já estava em parada cardiorrespiratória e morreu.