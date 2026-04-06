06 de abril de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
BRUTAL

Irritado com choro, padrasto mata bebê com soco no estômago

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes sociais via Metrópoles
A menina passou mal e não recebeu atendimento imediato.
A menina passou mal e não recebeu atendimento imediato.

Uma criança de um ano e nove meses morreu após levar um soco no estômago, dentro de casa, na zona oeste do Rio de Janeiro, na última quinta-feira (2). Lukas Pereira do Espírito Santo foi preso por agredir Maya Costa Cypriano ao se irritar com o choro. O caso veio à tona nesse domingo (5).

Leia mais: Mãe e padrasto chutam e mordem bebê porque 'não parava de chorar'

O homem estava sozinho com a criança quando bateu nela. A menina passou mal e não recebeu atendimento imediato. O suspeito enviou mensagem à mãe informando que a enteada não estava bem. Quando foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Madureira, já estava em parada cardiorrespiratória e morreu.

De acordo com a Polícia Civil, o padrasto apresentou versões contraditórias, mas confessou as agressões durante as diligências. Ele foi preso em flagrante e autuado por feminicídio. O caso foi registrado na 29ª DP (Madureira) e encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital.

Com informações do Metrópoles

Comentários

Comentários