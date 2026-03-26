27 de março de 2026
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AGUARDAVA BALSA

VÍDEO mostra momento em que ônibus cai em rio e mata 24 pessoas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução de vídeo/X
Equipes de resgate retiraram 22 corpos de dentro do ônibus submerso, entre eles cinco crianças, 11 mulheres e seis homens.
Equipes de resgate retiraram 22 corpos de dentro do ônibus submerso, entre eles cinco crianças, 11 mulheres e seis homens.

Ao menos 24 pessoas morreram após um ônibus com 40 passageiros cair no rio Padma, na região central de Bangladesh, nessa quarta-feira (25). O veículo se aproximava de uma balsa em Daulatdia, no distrito de Rajbari, a cerca de 100 quilômetros da capital Daca.

Equipes de resgate retiraram 22 corpos de dentro do ônibus submerso, entre eles cinco crianças, 11 mulheres e seis homens. Outras duas mulheres morreram após serem socorridas. Segundo os serviços de emergência, o veículo afundou nove metros.

Testemunhas relataram que o ônibus aguardava para embarcar na balsa quando despencou no rio. Parte dos passageiros conseguiu sair, enquanto outros ficaram presos.

Quatro unidades do corpo de bombeiros e dez mergulhadores atuaram nas buscas, com apoio do Exército, polícia, guarda-costeira e autoridades locais. Há temor de que existam desaparecidos.

Acidentes rodoviários e com balsas são frequentes em Bangladesh.

Com informações do Al Jazeera.

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