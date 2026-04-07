07 de abril de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
INVESTIGAÇÃO

Menino autista é encontrado morto em lagoa de estação de esgoto

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes sociais via G1
O adolescente estava desaparecido desde a tarde de segunda-feira (6).
O adolescente estava desaparecido desde a tarde de segunda-feira (6).

O adolescente João Raspante Neto, de 13 anos, foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira (7) em uma lagoa do Centro de Tratamento de Esgoto Barbosa, em Marília (SP). O adolescente estava desaparecido desde a tarde de segunda-feira (6). Com informações do g1.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele saiu da chácara da família, no bairro Nova Marília 4, e não retornou. A polícia informou que o menino escorregou na lona plástica que reveste a lateral da lagoa.

O corpo foi localizado boiando. Próximo ao local estavam roupas e um celular pertencentes à vítima.

João era autista não verbal e tinha diagnóstico de nível 3 do Transtorno do Espectro Autista (TEA). As buscas mobilizaram mais de mil pessoas, entre equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, socorristas e moradores.

A Prefeitura de Marília decretou luto oficial de um dia e divulgou nota de pesar.

Comentários

Comentários