O adolescente João Raspante Neto, de 13 anos, foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira (7) em uma lagoa do Centro de Tratamento de Esgoto Barbosa, em Marília (SP). O adolescente estava desaparecido desde a tarde de segunda-feira (6). Com informações do g1.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele saiu da chácara da família, no bairro Nova Marília 4, e não retornou. A polícia informou que o menino escorregou na lona plástica que reveste a lateral da lagoa.

O corpo foi localizado boiando. Próximo ao local estavam roupas e um celular pertencentes à vítima.