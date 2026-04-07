Três policiais militares foram presos nesta terça-feira (7) sob suspeita de integrar um esquema de desvio de armas e drogas apreendidas em ações oficiais, posteriormente repassadas a facções criminosas no Rio de Janeiro. As prisões foram conduzidas por promotores do Gaeco (Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado), com apoio da Corregedoria da Polícia Militar, e incluiu oito mandados de busca e apreensão.

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Foram detidos os sargentos Raphael Nascimento Ribeiro, do 14º BPM (Bangu), Ricardo da Silva Ferreira, do 41º BPM (Irajá), e Thiago Corrêa da Costa, que à época das investigações atuava na mesma unidade e hoje está lotado no 18º BPM (Jacarepaguá). As diligências se estenderam a endereços ligados aos investigados e também às unidades em que trabalhavam, com autorização judicial para revistas em armários individuais e no setor de inteligência.