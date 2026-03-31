Dois policiais civis do Espírito Santo estão presos sob suspeita de desviar drogas apreendidas em operações contra facções. Outros três agentes são investigados e foram afastados das funções.

Segundo as investigações, os policiais deixavam de registrar nos boletins de ocorrência parte da droga apreendida e a repassavam, mediante propina, à própria organização criminosa alvo da operação.

O caso, que tramita sob sigilo, foi revelado no domingo (29) pelo programa Fantástico, da TV Globo.