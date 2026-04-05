O empresário Caetano Eduardo Gioannone Pança, de 65 anos, morreu na sexta-feira (3) após cair da escada de acesso a um escorregador aquático em um resort de Atibaia, no interior de São Paulo. As informações são do Metrópoles.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública, ele colocou a filha no brinquedo e, ao iniciar a descida pelos degraus, escorregou e caiu.
A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Nova Atibaia, mas não resistiu. Ele deixa esposa e uma filha de dois anos.
Em nota, o Grupo Tauá Resorts, responsável pela unidade, lamentou o acidente e informou que prestou atendimento imediato com equipe de primeiros socorros, além de encaminhar a vítima ao hospital. A empresa declarou que segue protocolos de segurança para esse tipo de atividade e oferece apoio à família.