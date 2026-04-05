O empresário Caetano Eduardo Gioannone Pança, de 65 anos, morreu na sexta-feira (3) após cair da escada de acesso a um escorregador aquático em um resort de Atibaia, no interior de São Paulo. As informações são do Metrópoles.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, ele colocou a filha no brinquedo e, ao iniciar a descida pelos degraus, escorregou e caiu.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Nova Atibaia, mas não resistiu. Ele deixa esposa e uma filha de dois anos.