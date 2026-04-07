Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas após a parede de um casarão histórico desabar na comunidade do Pilar, na região central de Recife (PE), na noite desta segunda-feira (6).

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O desabamento ocorreu em meio a chuvas que atingem a cidade. Recife entrou em estágio de mobilização às 19h30, segundo o Centro de Operações municipal.