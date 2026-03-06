Três casas desabaram na zona sul de São Paulo após o temporal que atingiu a capital paulista na capital paulista.

As residências que desabaram após a chuva ficam na zona sul de São Paulo. Todas as três casas desabaram na rua Dança da Cigana, no Capão Redondo, zona sul paulistana.

Até o momento não há registro de vítimas. A área está isolada pela Defesa Civil. As casas já estavam previamente interditadas pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil.