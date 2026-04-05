O tio de uma das crianças atropeladas na sexta-feira (3) precisou usar um macaco hidráulico para erguer o carro e retirar o corpo do sobrinho que ficou preso sob o veículo, em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. As informações são do Metrópoles.

Segundo o boletim de ocorrência, Izaias de Oliveira Santos, de seis anos, já estava com a cabeça gravemente ferida e sem possibilidade de socorro quando foi retirado. A irmã dele, Sophya de Oliveira Santos, de 10 anos, também foi atingida e morreu no local após sofrer amputação das duas pernas. Uma prima, de 8 anos, teve escoriações.

Câmeras de segurança registraram o momento em que uma Hyundai Creta, conduzida por Demóstenes Dias de Macedo, de 64 anos, passa em alta velocidade, atropela as crianças e bate contra o muro de uma casa. O motorista afirmou que ingeriu uma lata de cerveja pela manhã e alegou falha no acelerador. Ele recusou o teste do bafômetro, mas exame clínico constatou sinais de embriaguez.