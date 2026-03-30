Câmeras de segurança registraram o momento em que um carro atingiu quatro crianças dentro de um condomínio residencial na Rua Cabo João Teruel Fregoni, em Guarulhos, na Grande São Paulo, na noite de sábado (28).

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As imagens mostram as crianças sentadas em círculo na via interna quando um veículo modelo Tucson se aproxima em baixa velocidade e avança sobre o grupo. Uma das vítimas ficou presa sob o automóvel e foi retirada por moradores.