Câmeras de segurança registraram o momento em que um carro atingiu quatro crianças dentro de um condomínio residencial na Rua Cabo João Teruel Fregoni, em Guarulhos, na Grande São Paulo, na noite de sábado (28).
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As imagens mostram as crianças sentadas em círculo na via interna quando um veículo modelo Tucson se aproxima em baixa velocidade e avança sobre o grupo. Uma das vítimas ficou presa sob o automóvel e foi retirada por moradores.
De acordo com a Polícia Militar, uma criança foi encontrada caída no local e socorrida por equipe de resgate, sendo encaminhada a uma unidade hospitalar acompanhada por um responsável. As outras três foram levadas por familiares a hospitais da região. O estado de saúde não foi informado.
A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a motorista permaneceu no local, prestou depoimento e foi conduzida ao 1º Distrito Policial de Guarulhos. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Após o depoimento, ela foi liberada.
Com informações do g1.