Um médico de 60 anos foi preso preventivamente após atropelar oito pessoas no intervalo de uma hora e, em seguida, invadir a casa do irmão e o agrediu com um pedaço de madeira. Ele praticou os crimes em 3 de março, no percurso de 25 quilômetros entre Novo Hamburgo e Presidente Lucena (RS).
Segundo a Polícia Civil, o suspeito é Paulo Adriano Pustay. Ele responde a dois inquéritos, um referente aos casos em Presidente Lucena e outro aos atropelamentos em Novo Hamburgo. A defesa não foi localizada. A investigação aponta que não há motivação identificada e indica a possibilidade de surto psicótico.
De acordo com a Polícia Civil, após atingir pedestres, o homem dirigiu até a casa do irmão, lançou o carro contra o imóvel e entrou na propriedade com um pedaço de pau. O irmão somente não foi morto porque conseguiu fugir por uma das janelas da casa.
Minutos antes, o suspeito atropelou um idoso de 73 anos em frente à própria casa, próxima à do irmão. A vítima sofreu lesões no tornozelo, abdômen e braço, recebeu alta no dia seguinte e se recupera em casa.
Em Novo Hamburgo, o motorista foi indiciado por cinco atropelamentos. Num dos casos, uma mulher caminhava com um bebê no colo e uma criança ao lado quando foi atingida pelo veículo que trafegava na contramão. Ela sofreu lesões na perna esquerda, mas conseguiu salvar as crianças.
Um vídeo registrou um dos atropelamentos. A vítima teve fraturas em três costelas, cinco vértebras, clavícula e esterno, além de ferimentos graves na cabeça e na perna. Segundo a polícia, a análise das imagens indica que o motorista alterou a trajetória do Nissan March só para atingir as pessoas. No trajeto até a casa do irmão, ele provocou o sexto atropelamento e não prestou socorro às vítimas.
Com informações do g1.