20 de abril de 2026
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MARCAS DE TIROS

Guarda civil é achada morta à beira de rodovia em SP

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ Tnonline
Equipes de resgate e da Unidade de Suporte Avançado (USA) foram acionadas e confirmaram o óbito no local.
Equipes de resgate e da Unidade de Suporte Avançado (USA) foram acionadas e confirmaram o óbito no local.

Uma guarda civil foi encontrada morta na manhã deste domingo (19), às margens da Rodovia dos Imigrantes, na região da Saúde, Zona Sul de São Paulo. A vítima apresentava marcas de tiros na cabeça e no ombro.

Inicialmente, a ocorrência foi registrada como possível acidente de trânsito, diante da suspeita de queda de motocicleta. No entanto, policiais militares que atenderam ao chamado constataram que a morte foi provocada por disparos de arma de fogo.

Próximo ao corpo, os agentes localizaram um coldre, mas a arma da guarda civil não estava no local. A falta do armamento reforça a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

Equipes de resgate e da Unidade de Suporte Avançado (USA) foram acionadas e confirmaram o óbito no local.

O caso foi encaminhado ao 35º Distrito Policial, no Jabaquara, responsável pela investigação das circunstâncias do crime e pela identificação de suspeitos.

Com informações do Tnonline

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