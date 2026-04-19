Uma guarda civil foi encontrada morta na manhã deste domingo (19), às margens da Rodovia dos Imigrantes, na região da Saúde, Zona Sul de São Paulo. A vítima apresentava marcas de tiros na cabeça e no ombro.

Inicialmente, a ocorrência foi registrada como possível acidente de trânsito, diante da suspeita de queda de motocicleta. No entanto, policiais militares que atenderam ao chamado constataram que a morte foi provocada por disparos de arma de fogo.

Próximo ao corpo, os agentes localizaram um coldre, mas a arma da guarda civil não estava no local. A falta do armamento reforça a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte.