20 de abril de 2026
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INVASÃO

Adolescente enfrenta bandido dentro de casa e o esfaqueia

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/
Durante o confronto, o invasor avançou contra o adolescente e o atingiu no antebraço.
Durante o confronto, o invasor avançou contra o adolescente e o atingiu no antebraço.

Um adolescente de 17 anos reagiu a uma tentativa de assalto dentro da própria casa e feriu o invasor com um golpe de faca na noite de sábado (18), por volta das 22h, em Maipú, na Região Metropolitana de Santiago, no Chile.

O jovem estava sozinho quando percebeu que um homem retirava objetos de dentro do imóvel. Segundo a polícia local, ele foi até a cozinha, pegou uma faca e tentou conter o suspeito.

Durante o confronto, o invasor avançou contra o adolescente e o atingiu no antebraço. No mesmo embate, o jovem o esfaqueou no pescoço, causando ferimento grave.

O suspeito deixou o local sem levar nada. Pouco depois, um homem com características semelhantes deu entrada no Hospital El Carmen com ferimento profundo na garganta. A partir dessa informação, policiais o identificaram e efetuaram a prisão. Trata-se de um chileno, com idade entre 35 e 40 anos, que possui antecedentes criminais. Ele permanece em estado crítico e sob custódia.

Por determinação do Ministério Público, diligências são realizadas para esclarecer a dinâmica do caso.

Com informações do BioBioChile.

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