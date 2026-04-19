Um adolescente de 17 anos reagiu a uma tentativa de assalto dentro da própria casa e feriu o invasor com um golpe de faca na noite de sábado (18), por volta das 22h, em Maipú, na Região Metropolitana de Santiago, no Chile.

O jovem estava sozinho quando percebeu que um homem retirava objetos de dentro do imóvel. Segundo a polícia local, ele foi até a cozinha, pegou uma faca e tentou conter o suspeito.

Durante o confronto, o invasor avançou contra o adolescente e o atingiu no antebraço. No mesmo embate, o jovem o esfaqueou no pescoço, causando ferimento grave.