Um adolescente de 17 anos reagiu a uma tentativa de assalto dentro da própria casa e feriu o invasor com um golpe de faca na noite de sábado (18), por volta das 22h, em Maipú, na Região Metropolitana de Santiago, no Chile.
O jovem estava sozinho quando percebeu que um homem retirava objetos de dentro do imóvel. Segundo a polícia local, ele foi até a cozinha, pegou uma faca e tentou conter o suspeito.
Durante o confronto, o invasor avançou contra o adolescente e o atingiu no antebraço. No mesmo embate, o jovem o esfaqueou no pescoço, causando ferimento grave.
O suspeito deixou o local sem levar nada. Pouco depois, um homem com características semelhantes deu entrada no Hospital El Carmen com ferimento profundo na garganta. A partir dessa informação, policiais o identificaram e efetuaram a prisão. Trata-se de um chileno, com idade entre 35 e 40 anos, que possui antecedentes criminais. Ele permanece em estado crítico e sob custódia.
Por determinação do Ministério Público, diligências são realizadas para esclarecer a dinâmica do caso.
Com informações do BioBioChile.