Um policial militar foi atropelado nesta segunda-feira (20) durante um bloqueio na Avenida das Nações Unidas, na zona sul da capital paulista, durante a tentativa de abordagem a um carro com registro de roubo.

Policiais teriam tentado parar um Jeep Renegade com registro de roubo, mas motorista não parou. Suspeito foi detido após tentar fugir a pé do bloqueio.

Um sargento foi atingido e arremessado com o impacto, e outro policial teve os pés atropelados. Após o atropelamento, os agentes atiraram contra o veículo.