A equipe da jornalista e participante do BBB 26, Ana Paula Renault, informou neste domingo (19) a morte do pai dela, Gerardo Henrique Machado Renault, aos 96 anos, em Belo Horizonte. O apresentador Tadeu Schmidt disse ao vivo que Ana Paula recebeu a notícia e decidiu permanecer no programa.

Gerardo Renault estava internado no Hospital Felício Rocho, na Região Centro-Sul da capital mineira, desde 3 de abril, após apresentar quadro de confusão mental associado à desidratação e infecção urinária. A causa da morte não foi divulgada.

Segundo nota publicada nas redes sociais da participante, a decisão inicial de não comunicar Ana Paula atendia a um desejo manifestado por ele em vida -- ele apoiava a permanência da filha no programa.