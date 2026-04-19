A equipe da jornalista e participante do BBB 26, Ana Paula Renault, informou neste domingo (19) a morte do pai dela, Gerardo Henrique Machado Renault, aos 96 anos, em Belo Horizonte. O apresentador Tadeu Schmidt disse ao vivo que Ana Paula recebeu a notícia e decidiu permanecer no programa.
Gerardo Renault estava internado no Hospital Felício Rocho, na Região Centro-Sul da capital mineira, desde 3 de abril, após apresentar quadro de confusão mental associado à desidratação e infecção urinária. A causa da morte não foi divulgada.
Segundo nota publicada nas redes sociais da participante, a decisão inicial de não comunicar Ana Paula atendia a um desejo manifestado por ele em vida -- ele apoiava a permanência da filha no programa.
Advogado, Gerardo foi vereador em Belo Horizonte, deputado estadual e deputado federal. Também presidiu o Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais (IPLEMG), cargo para o qual foi eleito em 1991.
Durante a atual edição do reality, Ana Paula mencionou o estado de saúde do pai em conversas com outros participantes e se envolveu em discussão após comentário de um colega sobre o tema.
Com informações do g1.