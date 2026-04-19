Uma adolescente de 15 anos deu à luz sozinha no banheiro de casa após seguir orientações do ChatGPT. Depois do parto, ela e o namorado, também menor de idade, elaboraram um plano para ocultar o nascimento e abandonar a recém-nascida.

O caso se passou em Ezpeleta, na província de Buenos Aires, na Argentina. Segundo a imprensa local, a jovem manteve a gestação em segredo e não procurou familiares nem atendimento médico no momento do parto, recorrendo à inteligência artificial para conduzir o nascimento.

Após o parto, a adolescente avisou o companheiro, que envolveu a bebê em uma manta e a levou até uma estação de trem, onde simulou tê-la encontrado sozinha. Em seguida, entregou a criança a um homem, que o acompanhou até uma delegacia. A polícia acionou protocolo de emergência e providenciou o encaminhamento da recém-nascida para atendimento médico.