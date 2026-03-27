27 de março de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
DENÚNCIA ANÔNIMA

Veterinária é indiciada por maltratar cães em petshop; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/CCTV Balanço Geral
A investigação teve início após denúncia anônima informar que os animais sofriam agressões no local.
A investigação teve início após denúncia anônima informar que os animais sofriam agressões no local.

Uma médica veterinária foi flagrada por câmeras de segurança agredindo cães durante procedimentos de banho e tosa em um pet shop de Campina Grande do Sul (PR). Ela foi indiciada por maus-tratos a animais na quinta-feira (19).

Leia mais: Vereador de SC defende matar cães de rua; VÍDEO

A investigação teve início após denúncia anônima informar que os animais sofriam agressões no local.

As imagens mostram a profissional dando empurrões e tapas nos cães para contê-los durante o atendimento. Em um dos registros, ela bate num cachorro branco e pequeno com a guia da coleira.

Segundo a Polícia Civil, os vídeos evidenciam excesso de violência no manejo dos animais, o que fundamentou o indiciamento.

Com informações do Balanço Geral.

Comentários

Comentários