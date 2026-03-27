Uma médica veterinária foi flagrada por câmeras de segurança agredindo cães durante procedimentos de banho e tosa em um pet shop de Campina Grande do Sul (PR). Ela foi indiciada por maus-tratos a animais na quinta-feira (19).
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A investigação teve início após denúncia anônima informar que os animais sofriam agressões no local.
As imagens mostram a profissional dando empurrões e tapas nos cães para contê-los durante o atendimento. Em um dos registros, ela bate num cachorro branco e pequeno com a guia da coleira.
Segundo a Polícia Civil, os vídeos evidenciam excesso de violência no manejo dos animais, o que fundamentou o indiciamento.
Com informações do Balanço Geral.