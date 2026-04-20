A paraense Krisley Poliana Vieira da Silva, 36, morreu após passar por cirurgias plásticas em uma clínica particular na Bolívia no início do mês.

Krisley viajou no final de março para Santa Cruz de la Sierra. A moradora de Itaituba (PA) planejava fazer procedimentos estéticos no país vizinho.

Ela foi internada após complicações de saúde decorrentes das operações. A brasileira chegou a divulgar nas redes sociais que tinha concluído a primeira intervenção, de mastopexia com prótese.