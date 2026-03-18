18 de março de 2026
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'FAZER SERVICINHO'

Vereador de SC defende matar cães de rua; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução de vídeo
Na tribuna, declarou que, na sua opinião, os cães que circulam na vila deveriam ser mortos.
Na tribuna, declarou que, na sua opinião, os cães que circulam na vila deveriam ser mortos.

Uma declaração do vereador Osni Novack, feita durante sessão da Câmara Municipal de Major Vieira nessa segunda-feira (16), repercutiu mal por ele ter sugerido a morte de cães em situação de rua no município.

Leia mais: MP aponta inconsistências em inquérito sobre morte do Orelha

Durante debate sobre problemas na cidade, o parlamentar afirmou que a presença de animais soltos era motivo de vergonha e disse que alguém deveria “fazer um servicinho” para resolver a situação. Na tribuna, declarou que, na opinião dele, os cães que circulam na vila deveriam ser mortos.

A fala ocorreu enquanto vereadores discutiam demandas locais. No discurso, ele também comparou a repercussão de casos envolvendo animais com crimes contra pessoas.

Após a manifestação, a Prefeitura de Major Vieira divulgou nota afirmando que não concorda com nenhum tipo de maus-tratos a animais. A administração informou que desenvolve ações voltadas ao cuidado, atendimento e conscientização sobre a causa animal e reafirmou compromisso com políticas públicas de proteção.

Com informações do CNN Brasil.

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