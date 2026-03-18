Uma declaração do vereador Osni Novack, feita durante sessão da Câmara Municipal de Major Vieira nessa segunda-feira (16), repercutiu mal por ele ter sugerido a morte de cães em situação de rua no município.

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Durante debate sobre problemas na cidade, o parlamentar afirmou que a presença de animais soltos era motivo de vergonha e disse que alguém deveria “fazer um servicinho” para resolver a situação. Na tribuna, declarou que, na opinião dele, os cães que circulam na vila deveriam ser mortos.