Uma declaração do vereador Osni Novack, feita durante sessão da Câmara Municipal de Major Vieira nessa segunda-feira (16), repercutiu mal por ele ter sugerido a morte de cães em situação de rua no município.
Leia mais: MP aponta inconsistências em inquérito sobre morte do Orelha
Durante debate sobre problemas na cidade, o parlamentar afirmou que a presença de animais soltos era motivo de vergonha e disse que alguém deveria “fazer um servicinho” para resolver a situação. Na tribuna, declarou que, na opinião dele, os cães que circulam na vila deveriam ser mortos.
A fala ocorreu enquanto vereadores discutiam demandas locais. No discurso, ele também comparou a repercussão de casos envolvendo animais com crimes contra pessoas.
Após a manifestação, a Prefeitura de Major Vieira divulgou nota afirmando que não concorda com nenhum tipo de maus-tratos a animais. A administração informou que desenvolve ações voltadas ao cuidado, atendimento e conscientização sobre a causa animal e reafirmou compromisso com políticas públicas de proteção.
Com informações do CNN Brasil.