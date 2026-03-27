Um estudante de 13 anos teve o pescoço perfurado com uma caneta dentro da sala de aula de um colégio cívico-militar em Ponta Grossa (PR), na quarta-feira (25). O agressor, aluno de 15 anos, foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo à tentativa de homicídio.
Segundo informações do portal aRede, o adolescente foi surpreendido pelo colega, que segurava a caneta e o atingiu no pescoço.
A escola acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, e o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) prestou atendimento no local e constatou que o ferimento não era grave. Ainda assim, o aluno foi encaminhado à UPA para avaliação médica.
A Polícia Civil informou que o caso foi enquadrado como tentativa de homicídio qualificado, considerando a forma como o ataque foi feito, com uso de meio que dificultou a defesa da vítima. Ele também afirmou que o adolescente já era investigado por outras agressões registradas ao longo da última semana, dentro e fora da escola.
O jovem foi levado ao Centro de Socioeducação (Cense) de Ponta Grossa, onde permanece à disposição da Justiça.
Em nota, o Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa informou que a direção prestou atendimento imediato ao estudante ferido e acionou o Samu. O órgão comunicou ainda que o caso é apurado internamente, que a família do adolescente envolvido foi chamada para reunião e que a rede de proteção foi acionada para acompanhamento com foco em medidas educativas e de apoio.
Comentários
1 Comentários
-
Antonio Carlos 4 horas atrásO importante é saber se ele aprendeu escrever apresentasão e continêcia. O resto é resto.