Quatro policiais militares foram afastados de uma escola cívico-militar em Brasília depois de o Sindicato dos Professores no Distrito Federal relatar que alunos teriam sido obrigados a realizar flexões no pátio em punição por vestirem casacos e calças em cores não permitidas. O colégio negou as alegações e disse que a participação na atividade foi voluntária.

O caso ocorreu na última quarta-feira (25) no CED (Centro Educacional) 01 da região administrativa do Itapoã e foi registrado em vídeo. Nas imagens, é possível ver dezenas de adolescentes reproduzindo os movimentos de um PM. O agente não foi identificado.

Em nota, a PM-DF (Polícia Militar do Distrito Federal) disse ter determinado a substituição dos envolvidos na data do episódio e informou que uma investigação foi aberta para "o completo esclarecimento dos fatos" e eventual adoção de medidas administrativas contra os policiais.