O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta na manhã desta sexta-feira (27) e seguiu para a casa onde cumprirá prisão domiciliar humanitária pelo prazo inicial de 90 dias, em Brasília.
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A medida foi autorizada na terça-feira (24) pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em razão do quadro de saúde. Bolsonaro volta a usar tornozeleira eletrônica durante o período.
Ele estava internado desde 13 de março em um hospital particular da capital federal, após diagnóstico de broncopneumonia bacteriana decorrente de broncoaspiração. O ex-presidente permaneceu dez dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para o quarto na segunda-feira (23).
Bolsonaro deixou o hospital DF Star por volta das 10h, em carro descaracterizado e sem escolta policial. Cerca de 20 minutos depois, chegou ao condomínio onde mora, no bairro Jardim Botânico. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro saiu do hospital pouco antes, em veículo próprio.
Na decisão, Moraes considerou argumentos da defesa e parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a necessidade de recuperação em ambiente domiciliar. O ministro registrou que o ex-presidente recebeu atendimento médico imediato e monitoramento frequente na unidade prisional onde cumpria pena.
A prisão domiciliar impõe restrições como uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, proibição de utilizar celulares, computadores ou qualquer meio de comunicação, inclusive por intermédio de terceiros, e vedação de postagens em redes sociais. Ao fim dos 90 dias, Bolsonaro passará por nova períícia médica para avaliar a continuidade do benefício.
Com informações do g1