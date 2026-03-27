A medida foi autorizada na terça-feira (24) pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em razão do quadro de saúde. Bolsonaro volta a usar tornozeleira eletrônica durante o período.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta na manhã desta sexta-feira (27) e seguiu para a casa onde cumprirá prisão domiciliar humanitária pelo prazo inicial de 90 dias, em Brasília.

Ele estava internado desde 13 de março em um hospital particular da capital federal, após diagnóstico de broncopneumonia bacteriana decorrente de broncoaspiração. O ex-presidente permaneceu dez dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para o quarto na segunda-feira (23).

Bolsonaro deixou o hospital DF Star por volta das 10h, em carro descaracterizado e sem escolta policial. Cerca de 20 minutos depois, chegou ao condomínio onde mora, no bairro Jardim Botânico. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro saiu do hospital pouco antes, em veículo próprio.

Na decisão, Moraes considerou argumentos da defesa e parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a necessidade de recuperação em ambiente domiciliar. O ministro registrou que o ex-presidente recebeu atendimento médico imediato e monitoramento frequente na unidade prisional onde cumpria pena.