O presidente Lula (PT) rebateu nesta quinta-feira (26) uma fala do senador Flávio Bolsonaro (PL) e disse que o pai do presidenciável "está no desmanche". No mês passado, o parlamentar havia comparado o petista a um "Opala velho".

"Outro dia o filho do Bolsonaro [Flávio Bolsonaro] disse assim: o Lula é o Opala velho. Quando ele fala assim, eu não me ofendo. Porque eu tive um Opala 94 turbinado. Se ele conhecesse o meu Opala, ele não falava. Ele fala porque o Opala dele é o pai dele, que está no desmanche. O Opala que ele conhece é o pai dele. Ele não sabe o que é o Opala turbinado", disse Lula, 80.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, 71, está internado com um quadro de broncopneumonia bacteriana nos dois pulmões desde 13 de março. Nesta quinta, boletim médico informou que ele deve ter alta hospitalar na sexta (27). Por conta dos problemas de saúde, o ex-mandatário obteve o direito a prisão domiciliar