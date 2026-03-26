27 de março de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
FIM DA VOTAÇÃO

STF rejeita prorrogação da CPI do INSS por 8 a 2

da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/STF
Mendonça votou pela prorrogação e argumentou que a não ampliação do prazo pode inviabilizar as investigações.
Mendonça votou pela prorrogação e argumentou que a não ampliação do prazo pode inviabilizar as investigações.

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por 8 votos a 2, derrubar a decisão do ministro André Mendonça que determinou a prorrogação da CPMI do INSS por 60 dias. O plenário analisou se mantinha a ordem individual que obrigava o Congresso a viabilizar a extensão dos trabalhos da comissão.

Votaram a favor da prorrogação André Mendonça e Luiz Fux.

Abriram divergência Flávio Dino, que apontou ser a matéria de competência interna do Congresso e afirmou que não há previsão constitucional de prorrogação automática de CPIs. Também votaram contra a ampliação do prazo os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Kassio Nunes Marques, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Edson Fachin, presidente da Corte.

Com a decisão, fica sem efeito a determinação que estabelecia prazo para leitura do requerimento de prorrogação e continuidade da comissão.

Com informações do g1.

Comentários

Comentários