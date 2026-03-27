De acordo com a Polícia Civil, o telefone de Gisele foi desbloqueado e manuseado minutos após o disparo que a atingiu na cabeça, em 18 de fevereiro, no apartamento do casal, no Brás, região central de São Paulo. Nesse intervalo, conversas entre os dois foram apagadas.

A investigação sobre a morte da policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, aponta que mensagens apagadas do celular dela enfraquecem a versão apresentada pelo tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, de 53, de que a esposa teria tirado a própria vida por não aceitar o fim do casamento.

Diálogos recuperados por perícia mostram que a policial aceitava a separação. Em mensagem enviada na noite anterior ao crime, ela escreveu: “Tem todo o direito de pedir o divórcio […] Pode entrar com o pedido essa semana”. Para os investigadores, o conteúdo contraria a narrativa do oficial.

Versão contestada

Desde o início, Geraldo Neto afirma que decidiu encerrar o casamento e que Gisele não concordava com a decisão. O relatório policial indica que a exclusão seletiva das mensagens, somada à recuperação do conteúdo no aparelho da vítima, sugere tentativa de sustentar essa versão.

A apuração também descreve um relacionamento marcado por desgaste. Nas conversas, Gisele critica o comportamento do marido e menciona tratamento considerado desrespeitoso. Segundo a polícia, o oficial evitava discutir a separação e buscava retomar a relação quando o tema surgia.

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