As imagens foram registradas em 18 de fevereiro. Gisele foi baleada na cabeça, socorrida e morreu no hospital no mesmo dia. Neto está preso preventivamente e responde por feminicídio e fraude processual, sob suspeita de alterar a cena do crime para simular suicídio.

Gravações de câmeras corporais mostram que um cabo da PM demonstrou receio de que o tenente-coronel Geraldo Neto apagasse vestígios ao insistir em tomar banho após a morte da esposa, a soldado Gisele Alves, no apartamento do casal no Brás, Centro de São Paulo. Os registros foram obtidos pelo G1.

Nos vídeos, o oficial insiste em entrar no banheiro, apesar das orientações para preservar o local até a perícia.

O diálogo foi registrado pela câmera corporal:

Cabo: O senhor não saiu do banho agora? O senhor falou que estava tomando banho.

Tenente-coronel: Irmão, eu entrei no banho (ligou o chuveiro) eu tava aqui tomando banho, dai eu escutei o barulho e eu abri a porta, quando abri eu vi minha esposa, peguei essa bermuda que tava aqui em cima, vesti a cueca e a bermuda, que eu não cheguei a tomar banho, eu nem fiz a barba ainda ó, a barba eu faço durante o banho, fazia um minuto que eu tava em baixo do chuveiro irmão.