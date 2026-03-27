O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prorrogou até 6 de abril a pausa nos ataques contra instalações energéticas do Irã. A decisão atendeu a um pedido do governo iraniano, segundo publicação do próprio presidente. Ele afirmou que as negociações “estão indo muito bem”.

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Em entrevista à Fox News, Trump disse que concedeu um prazo de 10 dias após o Irã solicitar mais tempo. De acordo com o presidente, a medida ocorreu depois que Teerã permitiu a passagem de navios petroleiros pelo Estreito de Ormuz como sinal de boa-fé.