O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prorrogou até 6 de abril a pausa nos ataques contra instalações energéticas do Irã. A decisão atendeu a um pedido do governo iraniano, segundo publicação do próprio presidente. Ele afirmou que as negociações “estão indo muito bem”.
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Em entrevista à Fox News, Trump disse que concedeu um prazo de 10 dias após o Irã solicitar mais tempo. De acordo com o presidente, a medida ocorreu depois que Teerã permitiu a passagem de navios petroleiros pelo Estreito de Ormuz como sinal de boa-fé.
Durante reunião de gabinete, o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, informou que Washington apresentou ao Irã uma proposta de paz com 15 pontos. Trump declarou que não está “desesperado” por um acordo e fez novo alerta para que o Irã aceite os termos antes que “seja tarde demais”. Ele também mencionou que assumir o controle do petróleo iraniano é “uma opção”, mas não deu detalhes.
No cenário militar, Israel informou ter realizado uma ampla ofensiva contra alvos ligados ao regime iraniano em Teerã. A Guarda Revolucionária do Irã declarou ter lançado mísseis e drones contra Israel e instalações militares no Golfo utilizadas por forças americanas. Um centro de manutenção de sistema de defesa Patriot no Bahrein foi atingido, segundo agências iranianas.
A Arábia Saudita afirmou ter interceptado quatro drones no leste do país. No Líbano, explosões foram registradas nos subúrbios ao sul de Beirute, área associada ao Hezbollah.
O conflito também impacta a economia global. O barril do petróleo Brent subiu para US$ 101,89, enquanto o índice S&P 500 caiu 1,7%, registrando a pior sessão desde janeiro. Bolsas na Ásia e na Europa também recuaram.
Na política interna dos EUA, a deputada republicana Nancy Mace afirmou não ver uma estratégia clara de saída para o conflito e disse que se opõe ao envio de tropas terrestres ao Irã. Já o líder da oposição em Israel, Yair Lapid, declarou que as Forças de Defesa de Israel estão “no limite”.
O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, respondeu a críticas de Trump e afirmou que seu país não foi consultado antes das ações militares, mas mantém cooperação com aliados no Golfo.
Com informações do CBS News