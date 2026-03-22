O Exército do Irã declarou que fechará “completamente” o Estreito de Hormuz por tempo indeterminado caso os Estados Unidos bombardeiem usinas de energia do país. Segundo os militares iranianos, a via marítima só será reaberta após a reconstrução de qualquer infraestrutura energética atingida.

A ameaça é feita após o presidente americano Donald Trump afirmar que poderá atacar instalações elétricas iranianas se o estreito não for reaberto em até 48 horas. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que Washington fará o necessário para alcançar seus objetivos no Oriente Médio.

O governo iraniano também anunciou que poderá atingir infraestrutura energética e de comunicações de Israel e empresas na região com participação americana. O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou que ameaças externas fortalecem a unidade do país.