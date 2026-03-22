O Exército do Irã declarou que fechará “completamente” o Estreito de Hormuz por tempo indeterminado caso os Estados Unidos bombardeiem usinas de energia do país. Segundo os militares iranianos, a via marítima só será reaberta após a reconstrução de qualquer infraestrutura energética atingida.
A ameaça é feita após o presidente americano Donald Trump afirmar que poderá atacar instalações elétricas iranianas se o estreito não for reaberto em até 48 horas. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que Washington fará o necessário para alcançar seus objetivos no Oriente Médio.
O governo iraniano também anunciou que poderá atingir infraestrutura energética e de comunicações de Israel e empresas na região com participação americana. O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou que ameaças externas fortalecem a unidade do país.
O Estreito de Hormuz é rota estratégica para o transporte global de petróleo e gás. Analistas alertam que a manutenção do bloqueio pode elevar os preços internacionais da energia.
No conflito em curso, um ataque iraniano com mísseis contra a cidade israelense de Arad deixou ao menos 84 feridos, segundo o governo de Israel. Desde o início dos confrontos envolvendo EUA, Israel e Irã, o número de mortos no Irã e no Líbano chega a milhares.
O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmou estar convencido de que a aliança conseguirá reabrir o estreito.
Com informações da CNN.