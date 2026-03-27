O presidente da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) mista do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou nesta quinta-feira (26) que o relatório final será apresentado nesta sexta-feira (27), com a possibilidade de ser votado no mesmo dia.

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O STF (Supremo Tribunal Federal) alcançou votos suficientes nesta quinta para reverter a decisão de segunda-feira (23) do ministro André Mendonça que prorrogou a CPI por até 120 dias. Com o desfecho do plenário, o prazo final para a votação do relatório acaba no sábado (28).