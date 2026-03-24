A influenciadora digital Monniky Fraga, de 27 anos, foi presa na manhã desta terça-feira (24), durante a Operação Cortina de Likes, realizada pela Polícia Civil de Pernambuco. Ela é suspeita de ter forjado o próprio sequestro em 2025 para aumentar o engajamento nas redes sociais, onde reúne mais de 27 mil seguidores.

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Segundo a investigação, Monniky e o marido participaram de um esquema que inclui extorsão, fraude processual e falsa comunicação de crime. A apuração aponta que o casal registrou ocorrência informando que havia sido abordado por homens armados em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, e levado para uma área de mata.