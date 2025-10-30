A influenciadora Merianne Silva, conhecida como “Diva do Crás”, perdeu o direito ao Bolsa Família depois de ser denunciada à Receita Federal por ostentar um carro novo e um iPhone 17 nas redes sociais. A criadora de conteúdo, que tem mais de 600 mil seguidores, contou que recebia R$ 750 por mês pelo programa e precisou abrir mão do benefício após a denúncia.

Em vídeo publicado no Instagram, Merianne afirmou acreditar que a denúncia tenha partido dos próprios seguidores e lamentou o fim do auxílio. “Estou triste e com o coração na mão, porque R$ 750 é dinheiro. Mas foi ordem da Receita Federal, e eu não quero ser presa”, disse.