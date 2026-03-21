21 de março de 2026
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PRESA EM CATIVEIRO

Jovem é raptada pelo CV porque parente ganhou na Mega-Sena

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/SESP
Sequestro da menina foi ordenado por um membro do Comando Vermelho que estava preso.
Sequestro da menina foi ordenado por um membro do Comando Vermelho que estava preso.

Uma adolescente de 16 anos foi resgatada de um cativeiro na Bahia após ser sequestrada no Espírito Santo porque um parente dela ganhou na Mega-Sena.

Leia mais: Lei impede classificar PCC e CV como terroristas, diz chanceler

Sequestro da menina foi ordenado por um membro do Comando Vermelho que estava preso em Teixeira de Freitas (BA). A garota foi sequestrada e resgatada na segunda-feira (16), segundo a Polícia Civil do Espírito Santo.

Segundo as investigações, o rapto foi planejado após os membros de uma quadrilha descobrirem que um parente da adolescente ganhou um prêmio grande na loteria em 2025. O cativeiro onde a garota estava foi achado com ajuda de informações da Secretaria de Administração Penal da Bahia, onde o "líder" do grupo estava preso.

Ela foi raptada em Barra de São Francisco (ES) e levada a um cativeiro na cidade baiana de Nova Viçosa, a 250 km do local do sequestro. No cativeiro, segundo a polícia, foram encontradas armas de fogo, um carro roubado, crack e maconha.

Um suspeito que guardava o cativeiro foi baleado pela polícia e morreu. A identidade dele não foi divulgada.

A garota passa bem, não teve ferimentos e foi entregue à família. A polícia segue procurando outros envolvidos no sequestro e o caso está a cargo da Delegacia Especializada Antissequestro do ES.

Apesar de ter um vínculo familiar com a vítima, o ganhador da Mega-Sena não era parente sanguíneo direto da adolescente. Segundo as investigações, o plano inicial do grupo era sequestrar outra pessoa da família, mas eles optaram pela adolescente pela dificuldade na logística do outro sequestro.

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