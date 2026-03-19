A Polícia Civil da Paraíba apura se uma pizza de carne de sol na nata está relacionada à morte de uma mulher e a um surto de intoxicação alimentar que atingiu mais de 100 pessoas em uma pizzaria de Pombal, no Sertão do estado.

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A vítima, Rayssa Maritein Bezerra e Silva, de 44 anos, consumiu o alimento antes de apresentar sintomas. Ela recebeu atendimento médico, teve alta e retornou no dia seguinte com agravamento do quadro. Foi internada em estado grave e morreu na terça-feira (17). O Hospital Regional de Pombal informou que a paciente apresentou evolução rápida, com sinais compatíveis com infecção grave, sendo encaminhada à UTI.