19 de março de 2026
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SÃO PAULO

Ator Juca de Oliveira é internado em UTI

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Fábio Rocha/TV Globo
O ator completou 91 anos na segunda-feira (16).
O ator completou 91 anos na segunda-feira (16).

O ator , de 91 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva do , na capital paulista. Ele deu entrada na unidade na sexta-feira (13), com quadro de pneumonia e problema cardíaco.

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Segundo a assessoria, o estado de saúde é delicado e não há previsão de alta. O ator completou 91 anos na segunda-feira (16).

Com mais de quatro décadas de carreira, Juca de Oliveira integra a e acumulou trabalhos no teatro, cinema e televisão. Na TV, destacou-se como o Dr. Augusto Albieri na novela .

Com informações do g1.

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