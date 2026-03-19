O ator , de 91 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva do , na capital paulista. Ele deu entrada na unidade na sexta-feira (13), com quadro de pneumonia e problema cardíaco.

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Segundo a assessoria, o estado de saúde é delicado e não há previsão de alta. O ator completou 91 anos na segunda-feira (16).